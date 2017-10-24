Зникнення українців в РФ: телефони хлопців досі увімкнені, але на дзвінки ніхто не відповідає

Мати Олександра Бабинця, який разом ізприятелем Сергієм зникли в РФ, надіслала на картку сина гроші перед тим, як зв’язок із ним обірвався, пише ТСН.

За словами жінки, вона перерахувала кошти 4 жовтня, а на наступний день вони були зняті із картки у Грузії.

7 жовтня мамі Олександра надійшло останнє повідомлення: "Під Ростовом. Їдемо у Бєлгород. Пішки".

Зазначається, що Viber на момент написання звернення до посольства (20 жовтня), показував, що телефон Сергія останній раз перебував у мережі 13 жовтня. "До цього часу цей телефон у роумінгу, але додзвонитися я не можу", - додала мама.

Також відомо, що телефони обох хлопців досі увімкнені, однак всі дзвінки скидаються.

Видання повідомляє, що наразі досі не вдалося зв'язатися із родичами другого зниклого хлопця Сергія Велєва. Його брат Іван не відповідає на дзвінки, встановивши автовідповідач.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Росії, біля Ростова-на-Дону зникли двоє українців, які подорожували автостопом до Грузії та назад.

Один з хлопців - 25-річний Олександр Бабинець родом із Дніпропетровська. Останній рік він працював в Одесі продавцем, де в нього і виникла ідея поїхати до Грузії.

Мати зниклого Олександра звернулася до місцевої поліції та у посольство України в Росії.

Слідча Вікторія Данова, яка веде справу, повідомила, що наразі вони очікують на копію закордонного паспорта Олександра з райвідділу ДМС. Відтак вони зможуть подати хлопця у міжнародний розшук. За словами слідчої, можна швидко встановити, де людина перетинала кордон. А далі інформація вже передається всім відділкам тієї країни, де перебувала людина, і правоохоронці перевіряють дані зниклого. Подальші терміни залежатимуть від того, як працюватимуть правоохоронні органи Росії.