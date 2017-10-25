Резонансна ДТП у Харкові: дівчині, яка отямилася, поки не говорять про смерть чоловіка в аварії

З дня смертельної ДТП у Харкові минув тиждень. Дві сестри – Діана і Оксана Берченки продовжують перебувати у лікарні.

Старша сестра Оксана Євтєєва (Берченко) отямилася, а Діана продовжує перебувати у стабільно важкому стані. Про це розповів наречений Діани Берченко Юрій Фоменко, передає KHARKIV Today.

"Ксюшу відключили від всіх приладів, від усіх трубок відв'язали її. Обом вже дозволяють додаткове харчування, компот, бульйони, овочевий суп. Діану ще через трубочку годують, а Ксюші вже навіть кефір дозволяють пити. Щодо емоційного стану нічого сказати не можу, з нею поки що ніхто не спілкувався (у ДТП загинув чоловік Оксани Олександр Євтєєв – УНІАН.)", - зазначив Фоменко.

За його словами, Діану у понеділок відключили від апарату штучної вентиляції легенів.

"Тобто серце, легені — все працює саме вже. Нервова система нібито почала реагувати, бо на зовнішні подразники є якась реакція, руки-ноги ворушаться трохи. Повіки тремтять. Мільйон лікарів було, різні комісії приїжджають і з Києва, і з Харківської адміністрації. Діані тільки час потрібен, нічого не допоможе, потрібно чекати", — розповів Фоменко.

За словами знайомої сім'ї, Світлани Отрощенко, за даними на вечір 24 жовтня у стані здоров'я дівчат спостерігається динаміка: "Оксана 20.10 отямилася. Вставати з ліжка все ще не можна. Унаслідок ДТП отримала наступні травми: черепно-мозкова травма, травма грудної клітки, тупа травма живота, забій серця, перелом 4-8 ребер зліва, розрив легені справа, розрив селезінки, перелом лівої ноги. Діана. Станом на зараз все ще в комі. При цьому, легені і серце вже працюють самостійно. Травми внаслідок ДТП: черепно-мозкова травма, струс головного мозку, травма грудної клітки, травма живота".

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За словами Юрія, ніхто з родичів Олени Зайцевої до нього з пропозицією допомогти не звертався. Нагадаємо, що й адвокат підозрюваної, та її вітчим заявляли про те, що сім'я хоче і готова допомогти родинам постраждалих.

Хтось з боку родини Зайцевих звертався до адвоката сім'ї Берченків з пропозиціями компенсації, повідомив батько сестер Берченко Ігор Анатолійович.

"Так, мій адвокат говорив мені, що до нього зверталися з пропозиціями компенсації хтось з боку Зайцевих. Але що мені ця компенсація? Навіщо? Вона мені підніме Сашу з могили (у ДТП загинув чоловік старшої сестри Оксани – Олександр Євтєєв – УНІАН.). Оксана тільки отямилася, Діаночка у важкому стані і прогнозів ніхто не дає. Нашій родині звичайні люди допомагають", - розповів Берченко.

За його словами , поки що ніхто не буде повідомляти Оксані про те, що її чоловік загинув у ДТП: "Навіщо їй говорити? Нехай відійде".

Раніше повідомлялося, що в результаті смертельної ДТП в центрі Харкова постраждала ціла сім'я. Чоловік Олександр Євтєєв загинув, його дружина Оксана і її сестра Діана зараз перебувають у лікарні в тяжкому стані.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми.