"Можна тільки здогадуватися, хто і навіщо": реакція соцмереж на замах на нардепа Мосійчука

Ввечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспрессо» на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини, включаючи депутата Ігоря Мосійчука.

Охоронець нардепа Руслан Кушнір, який був з ним лише один місяць загинув. Також при вибуху загинув капітан поліції, який жив поруч з місцем вибуху. Вибух стався після ефіру на телеканалі. За інформацією прес-служби Мосійчука, охоронець нардепа, який виявився співробітником полку особливого призначення, який ціною власного життя врятував людей.

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Соцмережі вже відреагували на інцидент. Хтось називає це терактом, а хтось вважає, що поки рано звинувачувати у всьому "руку Кремля".

Можна тільки здогадуватися, хто і навіщо вчинив замах на #Мосійчук'а. — Stanislav Pogorilov (@ElturS) October 25, 2017

Як повідомляв УНІАН, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк назвав замах на Мосійчука терактом, який "могли зробити російські спецслужби".

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Вибух кваліфікували як теракт, розслідуванням буде займатися ГУ СБУ в місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва. За попередньою оцінкою правоохоронців, вибухнув мотоцикл, припаркований біля автомобіля. Всі поранені були доставлені в лікарні з ушкодженнями різного ступеня. Мосійчук зараз перебуває у клініці "Борис".