Нардеп розповів про загиблого охоронця Мосійчука

Загиблого унаслідок вибуху біля офісу телеканалу "Еспресо" звали Руслан Кушнір, він був помічником та охоронцем Ігора Мосійчука. Про це в ефірі Громадського радіо повідомив нардеп Дмитро Лінько.

Водночас, він був співробітником Полку поліції особливого призначення № 1 ГУНП у м. Києві, про що свідчить його декларація.

Раніше Артем Шевченко підтвердив, що охоронець Мосійчука був штатним працівником Нацполіції і на законних засадах знаходився із Ігорем Мосійчуком.

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"Я знаю, що він нещодавно почав працювати з Ігорем. Близько місяця був поруч. Він був колись співробітником "Беркуту", наскільки я знаю. Він був молодим та енергійним, займався спортом. 30 років", — розповів Лінько.

"Руслан Кушнір — це помічник, це людина, яка знаходилася поряд, це охорона, і це людина, яка допомагала у багатьох питаннях. Руслан пожертвував своїм життям, щоб врятувати Ігоря", — додав він.

Він зазначив, що наразі Ігор Мосійчук після операції перебуває у реанімації. Загрози його життю немає.

Раніше помічниця Ігора Мосійчука Анна Сеник і речник МВС Артем Шевченко відмовилися назвати прізвище охоронця Мосійчука. Проте Артем Шевченко наголошував на тому, що це саме охоронець. Інформацію про те, що загиблий був помічником нардепа Мосійчука, він підтвердити відмовився.

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами нардепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.