ЗМІ розповіли, які новації принесе медреформа у життя українців

Умовно безкоштовна медицина відмучилася — з 1 січня 2018 року в країні почне діяти реформована система охорони здоров'я, яка зробить частину послуг дійсно безкоштовними, зупинить повальну лікарську корупцію й дозволить хорошим лікарям добре заробляти. Про це йдеться в статті "Нового времени".

Як обіцяє МОЗ, нова система охорони здоров'я докорінно змінить принцип фінансування медицини в Україні: прибере корупційні ризики, підвищить якість послуг для пацієнтів, в рази збільшить зарплати лікарів й дозволить максимально ефективно витрачати гроші на охорону здоров'я. Тепер у країні будуть платні й безкоштовні медичні послуги, а гроші підуть за пацієнтом. У підсумку, як прогнозує Уляна Супрун, в. о. міністра охорони здоров'я, українці отримають якісну та дійсно безкоштовну допомогу з життєво важливими напрямками, а також конкурентний ринок медицини в цілому.

Опоненти вже назвали новації "геноцидом", лякаючи співвітчизників нечуваними цінами на лікування, масовим закриттям лікарень та безробіттям серед лікарів. Але гірше в будь-якому випадку вже не буде, впевнений Євген Комаровський, лікар-педіатр, автор книг для батьків і популяризатор медичних знань.

Перші симптоми нової реформи українці виявлять вже з першого дня 2018 року. З цього моменту всім потенційним пацієнтам доведеться обрати собі сімейного лікаря — терапевта або педіатра — й укласти з ним декларацію на надання медичних послуг. Після цього картка пацієнта з'явиться у всеукраїнській електронній системі e-Health, і держава почне виділяти гроші конкретно під нього й під послуги, які надаються саме цій людині.

Всім пацієнтам, які уклали декларацію, держава вже з 1 січня гарантує дійсно безкоштовний пакет послуг, зазначають журналісти.

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Перш за все це торкнеться первинної або сімейної медицини, яка покриває 80% всіх звернень до медустанов, пояснює Дмитро Шерембей, голова координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, й один з прихильників реформи. Крім того, держава повністю оплатить екстрену допомогу за швидкою, паліативну допомогу, лікування у вузькопрофільного лікаря за направленням сімейного лікаря, а також пологи й реабілітацію.

З платними послугами все дещо складніше. Щоб розрахувати їхню вартість і попит на них, МОЗ бере "перехідний період" на два роки. Лише після того, як з'являться точні цифри, а сама медицина вийде з тіні, чиновники зрозуміють, що держскарбниці по кишені, а що — ні.

Тему платної медицини підняли на щит противники реформи. Ольга Богомолець, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я та один з найактивніших опонентів Супрун, за день до голосування пред'явила громадськості значні — з п'яти - та шестизначними сумами — "післяреформені" прайси на медпослуги, нібито розраховані за погодженням з МОЗ. Деякі ціни в півтора-два рази перевищували ті, що є зараз у "Борисі" — одній з найдорожчих приватних клінік країни.

Але страхітливі картини, які малюють противники реформи, у МОЗ відкидають. Точні прайси, за словами заступника міністра охорони здоров'я Ковтонюка, стануть відомі наприкінці 2019-го, а сама платна медицина запрацює лише в 2020-му.

"Саме для звичайних медиків реформа повинна стати благом. Раніше, незважаючи на кваліфікацію і таланти, доктор заробляв офіційно лише певну ставку, яка часто залежала від особистого розташування головлікаря його установи. А після реформи дохід такого фахівця визначить кількість пацієнтів, які записалися до нього на прийом. У затребуваного лікаря, за підрахунками МОЗ, заробіток зросте в 3-7 разів, до 15-30 тис. грн", - підсумували у НВ.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 27 жовтня 2017 року.