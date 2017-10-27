У Житомирі відкрили перший в Україні пам’ятник Ольжичу

У Житомирі сьогодні відкрили пам’ятник видатному поету, політичному діячу, археологу, почесному громадянину Житомира Олегу Ольжичу. Як передає кореспондент УНІАН, участь у заходах взяли керівництво області та міста, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич, мер Житомира Сергій Сухомлин, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, депутат обласної ради Сидір Кізін, громадськість, історики та житомиряни.

«Сьогодні ми відкриваємо перший в Україні пам’ятник націоналісту, видатному поету, політичному діячу, археологу, Почесному громадянину міста Олегу Ольжичу», - сказав, зокрема, на відкритті Гундич.

Урочистості відбулися на розі вулиць Перемоги та Ольжича у Житомирі у сквері імені Ольжича.

Нагадаємо, 14 вересня цього року у Житомирі презентували фільм про Ольжича «Вогонь самопосвяти».

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Також 21 липня цього року у Житомирі відзначили 110-ту річницю від дня народження видатного земляка.

Як відомо,Олег Ольжич, справжнє ім’я і прізвище якого Олег Кандиба, - син поета Олександра Олеся, народився 21 липня 1907 року у Житомирі. У 1923 р. сім’я Кандиб емігрувала. Ольжич навчався у Карловому університеті у Празі, спеціалізувався з історії, зокрема, археології. Здобув світове визнання своїми дослідженнями пам’яток Трипільської культури. З початку 30-х років стає відомим як поет. У 30-х роках Ольжич присвячує себе українській національній визвольній боротьбі, вступає в ОУН. У травні 1944 року Ольжича за підпільну антинімецьку діяльність було заарештовано у Львові, а у червні закатовано у концтабірній в’язниці у Саксенгаузені.