В Одесі СБУ викрила канал контрабанди психотропів в Україну

В Одесі СБУ сьогодні викрила канал контрабанди психотропних речовин в Україну з-за кордону.

Як повідомили УНІАН в Управлінні СБ України в Одеській області, правоохоронці встановили, що організатор наркотрафіку, одесит, замовляв наркотики з-за кордону через міжнародного поштового оператора. Посилки з психотропами забирала його спільниця в Одесі. Потім зловмисники реалізовували наркотик у роздріб на території Одеської області.

Зазначається, що оперативники спецслужби затримали жінку під час отримання чергової посилки з 1 тис. таблеток екстазі.

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На даний час співробітники спецслужби проводять обшуки у організатора наркоканалу. У нього вилучено ще близько 70 таблеток екстазі, амфетамін і канабіс.

За попередніми даними, вартість вилученої партії наркотиків у роздріб «на чорному ринку» становить понад 500 тис. грн.

Зараз тривають оперативно-слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.