На Дніпропетровщині піймали банду із наркотиками на 2,7 мільйона

У Кривому Розі 5 вересня співробітники кримінальної поліції затримали трьох членів організованої злочинної групи, у яких виявлено наркотиків на 2,7 млн грн за цінами «чорного ринку».

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національно поліції в Дніпропетровській області, зловмисники збували наркотичні засоби на території Кривого Рогу тривалий час.

«В ході трьох обшуків було вилучено 1600 мл опію, 2 кг концентрату макової соломки, так званого «малясу», розфасованого в одноразові пластикові контейнери. Також вилучено ручну гранату РГД-5», - йдеться у повідомленні.

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У діях затриманих вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Всіх трьох зловмисників затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі.