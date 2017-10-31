Конфлікт на аеродромі в Одесі: за вирішення питання у військових вимагають 14 га землі - радник президента

В Одесі за вирішення питання щодо оформлення документів на землю для Збройних сил України у військових вимагають 14 га землі. Про це в Facebook заявив позаштатний радник президента України, помічник міністра оборони Юрій Бірюков, коментуючи конфлікт між військовими і представниками торгово-розважального центру Citi Center, який зайняв частину аеродрому «Шкільний» під час будівництва спортивного комплексу.

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«Хто знає про те, що конкретно на «Шкільному» весь цей цирк тривав уже два місяці, з регулярністю раз на два тижні?», - написав Бірюков.

За його словами, армії поставлено ультиматум - 14 га землі за рішення сесії міськради. "І тоді сесія прийме рішення. А інакше ... Ну ... Демократія, за-проти-утрималися, рішення не прийнято», - написав Бірюков.

За його словами, для знесення паркану, встановленого забудовником, військові повинні тепер отримати дозвіл суду.

Бірюков зазначає, що 75% земель Міністерства оборони - без документів. За його словами, у 79-ї бригади на її територію є копія раритетного документа 1967 року.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що в Одесі близько 40 осіб у балаклавах вчинили спробу рейдерського захоплення майна військової частини А3571. Пізніше було заявлено, що ці громадяни, які представилися представниками торгово-розважального центру Citi Center, зайняли частину військового аеродрому «Шкільний», пославшись на дозвіл Одеської міськради. За словами начальника південного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України Юрія Доброва, група невідомих за допомогою будівельної техніки демонтувала бетонний паркан і встановила металевий, таким чином, вони «незаконно на 20 соток змінили земельну ділянку» аеродрому.

Водночас радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк в ефірі одного з телеканалів заявив, що невідомі - це «звичайні будівельники», які в неділю почали роботи біля військового об'єкта. Також він стверджує, що у забудовника є всі необхідні документи від органів місцевого самоврядування, а все, що відбувається - «звичайний будівельний процес без насильства і «тітушок».

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 418 КК України (порушення статутних правил вартової служби, вчинене в умовах особливого періоду).

29 жовтня в аеропорту «Одеса» затримали 12 рейсів у зв'язку конфліктом на військовому аеродромі.

30 жовтня на прес-конференції генеральний директор City Center Андрій Халахур заявив, що через 8 місяців відновлять зруйнований 29 жовтня паркан навколо військового аеродрому «Шкільний» після завершення будівництва спортивного комплексу.