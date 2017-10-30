"Караул аеродрому порушив статут": ЗМІ розкрили суть конфлікту довкола "захоплення" військової частини в Одесі

Джерело у Військовій прокуратурі Одеської області детально розповіло Цензор.НЕТ, в чому полягає суть конфлікту з аеродромом "Шкільний" в Одесі.

"Впритул до паркану військової частини примикає територія супермаркету "CITY CENTER", і для того, щоб добудувати третю чергу супермаркету, їм потрібен був технологічна майданчик для будівельної техніки, площею 20 соток, який розташований прямо на місці паркану військової частини. Сам аеродром "Одеса-Шкільний", за Генеральним планом Одеси від 25 березня 2015 року, визначається як зона житлової забудови. Аеродром військовими майже не використовувався, був по суті занедбаний, і влада Одеси почала видавати дозволи на забудову в тому районі", - розповіли у військовій прокуратурі.

Однак, як наголошує джерело, документів, які б визначали межі земельної ділянки, у командування військової частини А3571 не було, і жодних заходів з оформлення землі Міноборони не вживало.

"Єдині документи щодо виділення землі під аеродром були прийняті за радянської влади рішенням ради Міністрів УРСР у 1948 році. Межі ділянки не були позначені - просто було сказано, що в такому-то районі виділити 300 гектарів під військовий аеродром. Тому межі аеродрому визначалися не документами, а тільки парканом. Парканів у частині два. Зовнішій, а потім, за лісосмугою - внутрішній.

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З правової точки зору, те, що сталося - це не рейдерське захоплення. Співробітники "Югтранс" мали всі документи на проведення робіт, причому їх видав Київ - ДАБК України (інспекція архітектурно-будівельного контролю. - Ред.), який чудово бачив всі ризики і накладення меж ділянки на паркан військової частини. Міськрада Одеси ухвалила рішення, спираючись на дозвіл ДАБК", - розповіло джерело.

За його словами, через це рішення ДАБК і виникла колізія, яка призвела до серйозних наслідків. Хоча межі земельної ділянки не визначені, однак на цій землі розташований периметр військової частини, який охороняється на підставі статуту караульної служби, аж до застосування зброї на ураження. На цій землі було військове майно - паркан. І на його переміщення ніякого права у підприємців не було.

"Про те, що буде конфлікт, знали всі керівники. Ми, військова прокуратура, також звернулися до командування частини, щоб вони негайно подали позов до суду. (...) Проте командування військової частини, командування оперативним командуванням "Юг", у штаті якого є військові юристи, з якоїсь причини жодних судових позовів не подали", - розповіло джерело ЗМІ.

"І дійсно, о 8 ранку група співробітників "Югтранса" знесла паркан військової частини, і встановила новий, приблизно за 80 метрів від старого. О 9 ранку командування військової частини звернулося до поліції. Висланий на місце події караул військової частини всіх необхідних заходів з наведення порядку на території частини не вживав. Поліція, виходячи з наявності комплекту документів та наявності огорожі, заявила, що не може втручатися в цю ситуацію. Тобто вони зробили вигляд, що вся проблема в документах", - пояснив він.

Сьогодні, за його словами, справа перебуває на контролі керівництва військової прокуратури, і в Одеській міськраді будуть проведені виїмки документів.

"Наразі нами порушено кримінальну справу тільки щодо військовослужбовців військової частини А3571 за статтею 418 - за порушення статутних правил вартової служби. Нічим не можна виправдати, що караул аеродрому порушив статут і дозволив проникнути на територію військового об'єкта, не зробивши всі необхідні в цьому випадку вимоги статуту - попереджувальний постріл, постріл на ураження у разі невиконання законних вимог. Ми пам'ятаємо, як військові у Криму відмовилися виконувати статут караульної служби, захищати свої військові об'єкти і частини, і до яких тяжких наслідків це порушення статуту призвело. Соромно, що таке відбувається знову на четвертий рік війни, це категорично неприпустимо", - констатувало джерело у військовій прокуратурі.

Воно наголосило, що також будуть розслідувати дії керівництва органів влади - ДАБК і міськради Одеси: на якій підставі вони видали дозволи, які могли призвести до тяжких наслідків.

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Також військова прокуратура має намір дослідити причини "дивного зволікання" з подачею позовів щодо спірної ділянки військовим командуванням.

"Зараз вони кажуть, що позовів не подали, тому що у них не було коштів для сплати судового збору. Гроші на судовий збір раптом знайшлися сьогодні в понеділок, і сьогодні буде подано позов", - повідомило джерело Цензор.НЕТ, додавши, що питання про відповідальність забудовника також вивчається.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня командування Повітряних сил Збройних Сил України заявило, що в Одесі близько 40 осіб у балаклавах вчинили спробу рейдерського захоплення майна військової частини А3571. Пізніше було заявлено, що ці громадяни, які представилися представниками торгово-розважального центру City Center, зайняли частину військового аеродрому «Шкільний», пославшись на рішення Одеської міськради.

За словами начальника Південного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України Юрія Доброва, група невідомих за допомогою будівельної техніки демонтувала бетонний паркан і встановила металевий, таким чином, вони «незаконно на 20 соток змінили земельну ділянку» аеродрому.

Водночас радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк в ефірі одного з телеканалів заявив, що невідомі - це «звичайні будівельники», які в неділю почали роботи біля військового об'єкта. Також він стверджує, що у забудовника є всі необхідні документи від органів місцевого самоврядування, а все, що відбувається, - «звичайний будівельний процес без насильства і «тітушок».

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 418 КК України (порушення статутних правил вартової служби, вчинене в умовах особливого періоду).