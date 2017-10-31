У Дніпрі відбувся міжнародний "батл" між музичними оркестрами (відео)

У Дніпрі відбувся міжнародний батл між музичними оркестрами. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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На сцені змагалися оркестр військово-повітряних сил Сполучених Штатів та музики українського військового оркестру оперативного командування "Схід". Хто переміг, вирішували глядачі. Вони й присудили перемогу обидвом колективам.

Як повідомляв УНІАН, в Дніпрі розпочався міжнародний фестиваль театрів ляльок.