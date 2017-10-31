У Дніпрі відбувся міжнародний "батл" між музичними оркестрами (відео)
11:23, 31 жовтня 2017Суспільство
30 0
На сцені змагалися оркестр військово-повітряних сил Сполучених Штатів та музики українського військового оркестру оперативного командування "Схід".
У Дніпрі відбувся міжнародний батл між музичними оркестрами
У Дніпрі відбувся міжнародний батл між музичними оркестрами. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожВ Дніпрі відкрили виставку японських ляльок (відео)
На сцені змагалися оркестр військово-повітряних сил Сполучених Штатів та музики українського військового оркестру оперативного командування "Схід". Хто переміг, вирішували глядачі. Вони й присудили перемогу обидвом колективам.
Як повідомляв УНІАН, в Дніпрі розпочався міжнародний фестиваль театрів ляльок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter