Кияни пропонують назвати сквер біля посольства РФ на честь Аміни Окуєвої

На сайті Київської міськдержадміністрації зареєстровано петицію з проханням назвати сквер біля посольства РФ в Україні на честь Аміни Окуєвої.

Петиція була зареєстрована сьогодні та зібрала вже 271 підпис.

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«Скверу у Солом’янському районі біля посольства Російської Федерації на перетині Повітрофлотського проспекту і вулиць Сурикова та Богданівської присвоїти ім’я загиблої від рук російських диверсантів 30 жовтня 2017 року Героя України Окуєвої Аміни Вікторівни», - йдеться у тексті петиції.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область). Жінка загинула. Чоловік отримав поранення.