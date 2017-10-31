Правоохоронці встановлюють наявність відеокамер поблизу місця обстрілу автомобіля Окуєвої та Осмаєва

Правоохоронці встановлюють наявність відеокамер поблизу місця обстрілу автомобіля добровольців АТО Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Нагадується, що відомством за фактом убивства Окуєвої зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою п. 11 ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.

Установлено, що 30 жовтня біля селища Глеваха Київської області було обстріляно автомобіль, в якому знаходились ветерани АТО, чеченські добровольці Окуєва та Осмаєв, внаслідок отриманих поранень жінка загинула на місці.

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Наразі встановлюються особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, продовжується огляд місяця події та прилеглої території, встановлюється наявність відеокамер та можливих очевидців події, а також проводяться інші слідчо-оперативні дії.

На даний час ретельно та активно відпрацьовуються основні версії вчиненого злочину.

Потерпілому Осмаєву надано необхідну медичну допомогу.

Досудове розслідування триває та перебуває на особливому контролі.

Як повідомляв УНІАН, позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що правоохоронці відпрацьовують дві основні версії вбивства Окуєвої: «дії російських спецслужб - вбивство з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації» в країні та «помста Адаму Осмаєву за Кадирова».