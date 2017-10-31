На Житомирщині за сприяння фундації Джоан Роулінг стартував пілотний проект з реформування інтернатів

У Житомирі Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, представники Житомирської облдержадміністрації та міжнародної неурядової організації Lumos (Великобританія) підписали меморандум про співпрацю у реалізації пілотного проекту з реформування інтернатів області.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання вказаного документу відбулося сьогодні у Житомирському інституті медсестринства.

Участь у заході також взяли міністр соціальної політики Андрій Рева, голова обласної ради Володимир Ширма, голова фундації Lumos в Європі (Великобританія) Ірина Маланчук, керівник напрямів деінституціалізації і децентралізації проекту EDGE (Канада) Арсеній Положій.

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Зазначається, що технічну, експертну та методологічну допомогу у реалізації цього проекту нададуть фундація Lumos, заснована Джоан Роулінг для сприяння припинення інституціалізації дітей по всьому світу, а також проект EDGE (Канада).

Під час заходу Кулеба презентував пілотний проект реформування інтернатів.

Він, зокрема, зазначив, що в Україні в інтернатних закладах зараз перебуває 1,5% усіх дітей країни.

«Відповідно до Національної стратегії, вже у 2026-му році дітей в інституціях має бути менше 0,5%. А ті діти, які з різних причин все ж залишиться в інтернатах, а не в сім'ях, житимуть у невеликих установах і умовах, максимально наближених до сімейних - до 15 осіб в одному закладі. Також у кожній громаді з'являться доступні та якісні послуги для родин з дітьми», - розповів Кулеба.