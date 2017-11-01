Розстріляну під Києвом Окуєву ховають у Дніпрі (фото, відео)

Добровольця Аміну Окуєву, яку два дні тому застрелили невідомі, ховають сьогодні, 1 листопада, у Дніпрі.

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Цвинтар від ранку під посиленою охороною. Правоохоронці не пускають на територію жоден автомобіль, передає ТСН.

Прощання з добровольцем рідні провели у вузькому родинному колі, навіть не запрошуючи друзів, щоб уникнути терактів.

Мати та чоловік Аміни нині під посиленою охороною правоохоронців. Через те, що похорон тримався у секреті, в ЗМІ з'являлись повідомлення по те, що поховання вже відбулося.

Як повідомляв УНІАН, увечері 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область). Жінка загинула. Чоловік отримав поранення.

За фактом вбивства Окуєвої зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою п. 11 ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.