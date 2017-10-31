На місці убивства Окуєвої тривають слідчі дії

На місці загибелі Аміни Окуєвої поблизу Глевахи Київської області сьогодні зранку тривають слідчі дії. Поліцейські охороняють територію, передає "112 Україна".

Читайте такожПоліція Київської області розшукує нападників, які розстріляли авто з Окуєвою і ОсмаєвимПоруч розташований Інститут фізіології. З 8 ранку люди, які працюють там, не можуть потрапити на роботу.

Поліцейські нікого не пускають на місце події.

Рух залізницею відкрито.

На перекриту територію проїхав евакуатор. Журналіст припустила, що будуть вивозити машину.

Як повідомляв УНІАН, увечері 30 жовтня автомобіль Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді поблизу Глевахи. Аміні влучили в голову й вона загинула, Адам поранений і перебуває у лікарні.

Повідомляють, що зловмисників було двоє.

У червні на Подолі у Києві в Окуєву та Осмаєва уже стріляли просто в їхній машині, тоді Аміни врятувала свого чоловіка, вистріливши в нападника.