Осінній призив: понад 70% юнаків вже відправили до ЗСУ та інших військових формувань

Понад 70% юнаків з осінньої призовної кампанії вже відправлено до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник відділу комплектування і призову – заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Валерій Дендебера.

Коментуючи перебіг осінньої призовної кампанії громадян України на військову строкову службу, він нагадав, що цього року на укомплектування ЗСУ та інших військових формувань планується призвати 10 460 осіб. Зокрема, до лав ЗСУ – 6360 осіб, Національної гвардії – 3500 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб.

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«Ми вже понад 70% юнаків відправили до лав Збройних сил і інших військових формувань», - повідомив представник Генштабу і додав, що позаштатних ситуацій, подібної до тієї, яка сталася у київському клубу Jugendhub, не було.

Призовні комісії розпочали роботу 2 жовтня і завершать її 30 листопада.

Формування команд молодого поповнення на збірних пунктах, їх відправку до військових частин ЗСУ та інших військових формувань заплановано провести у період з 5 жовтня по 28 листопада.

Як повідомляв УНІАН арніше, 28 жовтня під час обшуку у київському нічному клубі Jugendhub поліція затримала 17 осіб з наркотиками, а також виявила 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу.

У столичній поліції повідомили, що з липня цього року, коли нічний заклад розпочав свою роботу, правоохоронцям почали надходити скарги від жителів навколишніх будинків. Люди скаржилися, що відвідувачами клубу є переважно неповнолітні і студенти у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, а також в закладі можуть продавати наркотики.

Під час перевірки таких звернень правоохоронці задокументували п’ять фактів зберігання наркотиків у відвідувачів закладу. Зі слів затриманих, виявлені та вилучені наркотики вони купували у незнайомців у клубі.

29 жовтня всіх затриманих у клубі відпустили, деяким з них попередньо вручивши повістки.

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко заявив, що дії поліцейських під час обшуку у клубі були законними. «Під час обшуку були присутні представники військового комісаріату, які уповноважені проводити розшук осіб, які ухиляються від призову на строкову службу. Вони розбиралися з тими людьми, доставляли їх до приміщення комісаріату. Поліція може брати участь у розшуку таких осіб за заявками військкоматів», – додав він.

Крищенко наголосив, що до поліції не зверталися із заявами щодо побиття під час обшуку.