Рейд у київському клубі Jugendhub: 12 затриманих ухилялися від призову

12 осіб, яких затримали під час обшуку у київському клубі Jugendhub, визнані такими, що ухиляються від виконання військового обов’язку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник відділу комплектування і призову – заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Валерій Дендебера.

Відповідаючи на питання, скільки осіб, яких затримали у клубі, вже пройшли медкомісію. «Наскільки я знаю, 12 осіб було визнано такими, що ухиляються від виконання військового обов’язку. Рішення щодо них буде прийнято відповідними призовними комісіями», - зазначив він.

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Нині, додав Дендебера, вони проходять медичні огляди та професійно-психологічні відбори з метою з’ясування обставин: призивати їх, надавати їм відстрочку або звільняти від проходження строкової служби.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня під час обшуку у київському нічному клубі Jugendhub поліція затримала 17 осіб з наркотиками, а також виявила 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу.

У столичній поліції повідомили, що з липня цього року, коли нічний заклад розпочав свою роботу, правоохоронцям почали надходити скарги від жителів навколишніх будинків. Люди скаржилися, що відвідувачами клубу є переважно неповнолітні і студенти у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, а також в закладі можуть продавати наркотики.

Під час перевірки таких звернень правоохоронці задокументували п’ять фактів зберігання наркотиків у відвідувачів закладу. Зі слів затриманих, виявлені та вилучені наркотики вони купували у незнайомців у клубі.

29 жовтня всіх затриманих у клубі відпустили, деяким з них попередньо вручивши повістки.

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко заявив, що дії поліцейських під час обшуку у клубі були законними. «Під час обшуку були присутні представники військового комісаріату, які уповноважені проводити розшук осіб, які ухиляються від призову на строкову службу. Вони розбиралися з тими людьми, доставляли їх до приміщення комісаріату. Поліція може брати участь у розшуку таких осіб за заявками військкоматів», – додав він.

Крищенко наголосив, що до поліції не зверталися із заявами щодо побиття під час обшуку.