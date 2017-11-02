У центрі Одеси пройшов мітинг-реквієм пам'яті Аміни Окуєвої (фоторепортаж)

У центрі Одеси вчора відбувся мітинг-реквієм пам'яті Аміни Окуєвої. Як передає кореспондент УНІАН, увечері 1 листопада на Приморському бульварі, біля пам'ятника Дюку де Рішельє, зібралося понад 200 осіб. Серед них - відомі в місті активісти, військовослужбовці, курсанти військових вузів і друзі загиблої. Багато з присутніх особисто знали Окуєву. До монумента прикріпили її великий портрет, під яким біля підніжжя пам'ятника поклали квіти. Також із запалених лампадок виклали: «Аміна».

Присутні тримали запалені свічки, лампадки, портрети Окуєвої. Вони разом виконували патріотичні пісні, а також у форматі «вільного мікрофона» кожен охочий міг висловити співчуття, вголос згадати історії, пов'язані з Окуєвою.

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Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка Осмаєва, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, обстріляли на залізничному переїзді в селищі Глеваха Київської області. Окуєва загинула, її чоловік дістав поранення.

1 листопада Окуєву поховали в Дніпрі поруч з командиром міжнародного батальйону імені Джохара Дудаєва Ісою Мунаєвим.