Чоловік убитої Окуєвої опублікував її посмертне фото

Чоловік убитої під Києвом Аміни Окуєвої Адам Осмаєв на своїй сторінці у Facebook опублікував посмертне фото дружини.

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"Прохання до всіх вірян молитися за Аміну, сьогодні ми її поховали", - йдеться у підписі до фото.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої і її чоловіка Осмаєва, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, обстріляли на залізничному переїзді в Глевасі (Київська область). Окуєва загинула, її чоловік отримав поранення.

1 листопада Аміну Окуєву поховали поруч з її командиром Ісою Мунаєвим.