В Одесі затримали військовослужбовця з наркотиками

В Одесі сьогодні затримано військовослужбовця, у якого виявлено наркотики. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, під час особистого огляду чоловіка виявлено і вилучено 23 поліетиленових пакетики з марихуаною, а також сім згортків з амфетаміном.

Читайте такожВ Одесі СБУ викрила канал контрабанди психотропів в Україну«Зловмисник пояснив, що він - діючий військовослужбовець і несе службу у військовій частині, розташованій в одному з сіл району і придбав наркотичні засоби для власного вживання», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу ("незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту").