Співробітника Українського бюро Інтерполу підозрюють у викраденні людини та грабежі

Співробітника Укрбюро Інтерполу та Європолу Головного управління Нацполіці у м.Києві та його спільника підозрюють у викраденні людини та грабежі. Про це повідомляє прес-служба прокуратура Києва на своїй сторінці у Facebook.

«Слідчими прокуратури міста Києва повідомлено про підозру співробітнику Укрбюро Інтерполу та Європолу ГУ НП у м. Києві та його спільнику, які незаконно позбавили волі киянина та відкрито викрали у нього грошові кошти», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у березні 2017 року за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно із застосуванням насильства, зловмисники незаконно позбавили волі місцевого жителя.

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«Молодики застосували до чоловіка кайданки і щоб той не чинив спротив, почали наносити йому удари в область обличчя та живота. Після чого на автомобілі потерпілого злочинці вивезли чоловіка в ліс, де із застосуванням психологічного і фізичного насильства змусили віддати їм кошти, що належали потерпілому. Не витримавши тиску, чоловік погодився віддати зловмисникам 85 тис. грн. Ще 24 тис. грн злочинці зняли з банківських карток потерпілого, після чого зникли з місця вчинення злочину», - йдеться у повідомленні.

Нападниками виявилися 26-річний співробітник Укрбюро Інтерполу та Європолу ГУ НП у м. Києві та його 28-річний спільник.

У відомстві наголосили, що за результатами слідчих дій отримано достатньо даних про причетність зазначених осіб до скоєння цього злочину.

1 листопада їм було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК України.

«Підозрювані надали викриваючі свідчення та визнали свою провину в інкримінованих їм злочинах у повному обсязі. Наразі одному з підозрюваних Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу відносно другого співучасника», - додали в прокуратурі.