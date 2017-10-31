У Харкові справу підполковника і майора поліції, які пограбували злодіїв, направили до суду

У Харкові завершено розслідування щодо дніпровських підполковника та майора поліції, які пограбували крадіїв. Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, цього тижня прокуратура області затвердила та направила до Червонозаводського районного суду Харкова обвинувальний акт стосовно 40-річного підполковника та 33-річного майора поліції, які пограбували крадіїв, замість того, щоб притягнути їх до відповідальності.

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За словами заступника начальника відділу прокуратури області Євгена Шпака, у квітні 2016 року до правоохоронців з заявою про пограбування звернулася мешканка Дніпропетровської області. Вона повідомила, що у неї викрали долари, євро та золоті вироби на загальну суму близько 44 млн грн.

Поліцейські розпочали розслідування за ст. 185 КК України – крадіжка. Для того, щоб прискорити пошук майна, підполковник вимагав у потерпілої кошти. Жінка передала правоохоронцю 35 тис. грн. Уже за місяць їм вдалося встановити особи викрадачів та їх місце знаходження. Ними виявилися двоє братів. Вони переховувалися з викраденим в одному з райцентрів області.

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Правоохоронці приїхали до орендованого підозрюваними житла, затримали, наділи на них кайданки. Однак потім забрали вкрадені раніше гроші та коштовності собі, а зловмисників відпустили. Погрожуючи чоловікам фізичною розправою, наказали негайно зникнути (виїхати за межі Дніпропетровщини) і мовчати.

«Крім того, прокуратура передала до Комінтернівського районного суду м. Харкова обвинувальні акти за аналогічними статтями Кримінального кодексу України стосовно ще двох правоохоронців, причетних до злочину. Враховуючи, що поліцейські переховуються від слідства на території тимчасово не підконтрольній Україні, прокуратура звернулася до суду з клопотанням щодо проведення спеціального («заочного») розслідування, яке було задоволене», - додав Шпак.

Як повідомляв УНІАН, слідчі прокуратури Харківської області спільно з Внутрішньою безпекою Нацполіції затримали правоохоронців навесні цього року. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

40-річному підполковнику оголошено підозру за ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368 (розбій у особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою з проникненням у житло; грабіж за попередньою змовою з проникненням у житло; перевищення влади працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки; вимагання неправомірної вигоди).

33-річному майору поліції - за фактом за ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 365 (розбій у особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою з проникненням у житло; грабіж за попередньою змовою з проникненням у житло; перевищення влади працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки).