У Дніпропетровській області пройшли антитерористичні навчання (фото)

У Кам'янському Дніпропетровської області пройшли антитерористичні навчання. Про це повідомляє портал "Любимый город".

"Люди в бронежилетах і з автоматами перекрили деякі дороги, стояли разом з поліцією на перехрестях. Особливо багато їх було біля будівлі міської ради, де, як здавалося, знаходився штаб антитерористичних навчань, які проводилися спільно міським та обласним СБУ, поліцією, і підрозділом "КОРД", - сказано в повідомленні.

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Метою навчань було відпрацювання злагоджених, узгоджених дій силовиків і місцевих властей у разі мінування будівель, захоплення їх терористами з подальшою їх зачисткою, а також перехоплення підозрілих автомобілів. «Родзинкою» навчань, стала штурмівці спецпідрозділом «КОРД» будівлі адміністрації Заводського району.

Раніше повідомлялося, що інструктори з США навчали українські підрозділи проводитиспецоперації в повній темряві.