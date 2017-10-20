Інструктори зі США навчали українські підрозділи проводити спецоперації в цілковитій темряві (відео)

Інструктори зі США навчали українські підрозділи проводити спецоперації в цілковитій темряві. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Особливі навчання пройшли два українських підрозділи - поліцейський і прикордонний. Акцент нинішнього курсу - саме на нічний час. Коли покладатися по суті треба на прилад нічного бачення і власний досвід.

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Інструктор зі США - Кіт Сайк - разом з колегами вже втретє в Україні. Він звернув увагу на бажання наших хлопців бути кращими.

Як повідомляв УНІАН, у Латвії розпочалися великі військові навчання НАТО "Срібна стріла-2017".