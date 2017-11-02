Житомирська облрада спрямувала понад 32 млн грн на забезпечення житлом дітей-сиріт

Житомирська обласна рада спрямувала 32 млн 355 тис. грн на фінансування програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2022 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні під час сесії проголосували більшість депутатів Житомирської облради.

У рішенні зазначається, що загальний обсяг фінансування цієї програми, що розрахована на 5 років, складає 32 млн 355 тис. грн. Для її виконання будуть залучені кошти обласного, районних, міських, селищних та сільських бюджетів. Зокрема, обсяг коштів обласного бюджету складе 18 млн 610,1 тис. грн.

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Згідно з програмою, у Житомирській області станом на 1 жовтня цього року на первинному обліку у справах дітей перебуває 3 тис. 23 дитини, які мають статус дитини-сироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 2 тис. 171 дитина знаходиться під опікою та піклуванням громадян, 546 дітей виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних родинах. В інтернатних та інших закладах області перебуває 285 дітей вказаних категорій, на тимчасовому влаштуванні знаходиться 21 дитина.

Також в області 678 дітей зазначених категорій взагалі не мають житла. Впродовж 2018-2022 років 334 дитини, згідно із законодавством, потребуватимуть постановки на соціальний квартирний облік.

Загалом же рівень забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Житомирській області становить 77,72%.