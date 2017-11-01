В інтернатах Житомирщини цього року в рамках реформування системи у 10 підготовчих та перших класів не набирали дітей

У 2017/2018 навчальному році зменшилась кількість перших та підготовчих класів у 7 інтернатних закладах Житомирщини. Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, на цьому акцентував голова Житомирської ОДА Ігор Гундич вчора, 31 жовтня, під час семінару-тренінгу за участю Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби та міністра соціальної політики Андрія Реви.

Як зазначається у повідомленні, 10 підготовчих та перших класів не відкрили в інтернатних закладах, оскільки діти цьогоріч розпочали навчання у школах з інклюзією.

«Житомирщина готова до реформування інтернатних закладів. І перші кроки до цього ми вже зробили. Так, цього року ми не набрали дітей у 10 підготовчих та перших класів у 7 інтернатних закладах. Це свідчить про тенденцію зменшення кількості дітей, які виховуватимуться у таких інтернатах, та водночас про збільшення інклюзивних класів у школах, де можуть навчатись діти із спеціальними освітніми потребами. До 2025 року всі діти Житомирщини мають бути в умовах, наближених до родини. Впевнений, що ця реформа на Житомирщині – одна з тих, яка стане успішною та ефективною», – зазначив Гундич.

За даними облдержадміністрації, не відкрились підготовчі та перші класи у 7 школах-інтернатах – Бердичівській, Новоград-Волинській загальноосвітніх школах-інтернатах, Довбиській, Коростишівській, Кмитівській, Вишевицькій, а також у Житомирській №1 спеціальних школах-інтернатах.

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Водночас діти з особливими освітніми потребами тепер навчаються у школах з інклюзивною освітою, яких у цьому році на Житомирщині збільшилось до 171 загальноосвітніх закладів. Інклюзивним навчанням охоплено 323 дитини, що на 34 учнів більше, ніж було у минулому навчальному році.

«Крім цього, керівники інтернатних закладів Житомирщини сприяють перебуванню учнів у сім'ї, тому щороку збільшується кількість дітей, які навчаються у спеціальних закладах без проживання», - йдеться у повідомленні облдержадміністрації.

Загалом же, у 2017-2018 навчальному році в інтернатних закладах області стало менше на 154 дитини у порівнянні з минулим роком. І наразі у таких закладах навчається 2 тис. 486 дітей.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Житомирі Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, представники Житомирської облдержадміністрації та міжнародної неурядової організації Lumos (Великобританія) підписали меморандум про співпрацю у реалізації пілотного проекту з реформування інтернатів області.

Як відомо, на Житомирщині функціонує 17 інтернатних закладів, з них 5 -загальноосвітніх, 10 - спеціальних та 2 - це навчально-реабілітаційні центри.