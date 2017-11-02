Житомирська облрада підтримала проект рішення щодо українізації мовного середовища області. Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення сьогодні проголосували більшість депутатів Житомирської обласної ради.

Мова йде про рішення «Про подолання наслідків радянської окупації в мовному середовищі Житомирської області», яке ініціювала фракції ВО «Свобода» в облраді.

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Нині в Житомирській області надавачі послуг зобов'язані послуговуватися українською першочергово, а на інші мови можна переходити виключно за проханням клієнта й у разі бажання та знання цієї мови.

«Рішення, ініційоване нашою фракцією, стосується насамперед сфери обслуговування і має за мету повернути українську мову в публічну сферу життя. Основний принцип: персонал закладів обслуговування, громадського харчування, торгівлі повинен зустрічати відвідувачів українською мовою і лише на прохання відвідувача має право перейти на іншу мову обслуговування. Гості, які приїжджають до нас, зокрема, з тієї ж Росії, хочуть відчути себе як в гостях, а виходить, що відчувають себе, як вдома, а ми, українці, відчуваємо себе гостями в своїй же рідній країні. Такого бути не може, і ми це маємо змінити», – пояснив журналістам під час сесії суть цього рішення голова фракції ВО «Свобода» в облраді Сидір Кізін.

Раніше Житомирська облрада спрямувала понад 32 млн грн на забезпечення житлом дітей-сиріт.