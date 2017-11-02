За підтримки Марини Порошенко більше 100 дітей з Житомирщини відвідають концерт Тіни Кароль у Києві

За сприяння дружини президента України Марини Порошенко та Благодійного фонду Порошенка 108 дітей учасників АТО, вихованців шкіл-інтернатів та дітей-сиріт поїхали на концерт артистки Тіни Кароль до столиці. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, благодійний концерт для дітей народна артистка України організовує сьогодні, 2 листопада, у Києві.

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За сприяння Благодійного Фонду Порошенка Управління сім’ї, молоді та спорту спільно з управлінням культури облдержадміністрації запросили більше сотні дітей з Житомирського, Брусилівського, Коростишівського, Радомишльського районів, а також з Житомира. До того ж було організовано 4 автобуси для учасників концерту з області.

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