У Житомирі художнику Камишному вручили відзнаку "За заслуги перед містом" ІІ ступеня (фото)

У Житомирі художнику Камишному вручили відзнаку «За заслуги перед містом» ІІ ступеня. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради. Як зазначається у повідомленні, 1 листопада під час засідання виконавчого комітету Житомирський міський голова Сергій Сухомлин вручив Юрію Камишному, члену Національної спілки художників України, відзнаку «За заслуги перед містом» ІІ ступеня.

Раніше, 18 жовтня цього року виконавчий комітет Житомирської міської ради прийняв рішення нагородити Камишного цією відзнакою. Приймаючи її, сьогодні Камишний подякував та розповів, що художники роблять все, аби Житомир мав гарний вигляд. Він також повідомив, що сам неодноразово створював картини, які присвятив рідному місту.

Загалом же, Камишному особливо вдаються натюрморти.

Нагадаємо, Юрій Камишний – член Національної спілки художників України з 1992 року та багатьох інших спілок та організацій.З 1990 року художник організував більше 50 персональних виставок, протягом останніх п’яти років – 26. Каталог живописних творів Камишного «За це варто жити» було видано та передано бійцям 95-ї десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.