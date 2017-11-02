У Житомирі суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді журналіста

Корольовський райсуд Житомира на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення залишити під вартою журналіста, підозрюваного у державній зраді.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.

Зазначається, що суд відмовив адвокатам журналіста у клопотанні відпустити підсудного під домашній арешт.

Чергове засідання суду у цій справі заплановане на завтра, 3 листопада.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Будинку правосуддя Корольовський райсуд Житомира продовжив слухання справи стосовно місцевого журналіста, який підозрюється в тому, що за вказівкою російських кураторів готував та поширював антиукраїнські матеріали.

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Під час судового засідання адвокати вимагали змінити йому запобіжний захід – з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Таке клопотання захисники мотивували тим, що маленька донька і дружина журналіста потребують його уваги та допомоги.

Нагадаємо, 2 серпня 2017 року Корольовський районний суд Житомира заарештував журналіста-блогера, підозрюваного у державній зраді, без права внесення застави.

Йому було повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

За даними правоохоронців, у своїх матеріалах блогер обґрунтовував законність зміни меж території і державного кордону України, «справедливість» анексії Криму Росією, створення терористичних псевдодержавних утворень на сході України, аргументував необхідність незаконного приєднання окремих регіонів України до інших держав, поширював інформацію щодо збору коштів та матеріального забезпечення для так званих «ополченців Донбасу».

24 жовтня суд розпочав слухання справи стосовно журналіста.