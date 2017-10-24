У Житомирі суд розглядає справу щодо журналіста, підозрюваного у держзраді

Корольовський районний суд Житомира розпочав слухання справи стосовно місцевого журналіста, який підозрюється в тому, що за вказівкою російських кураторів готував та поширював антиукраїнські матеріали. Як передає кореспондент УНІАН, до приміщення суду, де об 11.30 розпочалося слухання справи, прийшли півсотні активістів.

Як пояснили УНІАН у прес-групі СБУ у Житомирській області, слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно блогера-журналіста, підозрюваного у державній зраді.

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«Справу було передано до суду і от тепер суд її розглядає», - уточнили в СБУ.

В СБУ зазначили, що за даними правоохоронців, у своїх матеріалах блогер обґрунтовував законність зміни меж території і державного кордону України, «справедливість» анексії Криму Росією, створення терористичних псевдодержавних утворень на сході України, аргументував необхідність незаконного приєднання окремих регіонів України до інших держав, поширював інформацію щодо збору коштів та матеріального забезпечення для так званих «ополченців Донбасу».

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Корольовський районний суд Житомира заарештував без права внесення застави місцевого блогера-журналіста, який підозрюється в тому, що за вказівкою російських кураторів готував та поширював антиукраїнські матеріали.

Як встановили правоохоронці, житомирський журналіст з 2014 року на замовлення керівництва пропагандистських державних російських інформагентств створював тенденційні публікації.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання блогера правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами листування з російськими кураторами та підготовки антиукраїнських матеріалів. Також у зловмисника вилучено копії укладених із державними інформаційними агентствами РФ угод на підготовку замовних статей, акти прийому-передачі робіт за обумовлений гонорар та банківські картки, на які перераховувалися гроші.

Блогеру-журналісту було повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.