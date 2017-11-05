У Львові пройшов марш слави ЗУНР (фоторепортаж)

У Львові сьогодні з нагоди 99-ї річниці створення Західно-Української народної республіки відбувся Марш слави та театралізоване військово-історичне дійство.

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Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 жителів міста та історичних реконструкторів із інших областей України, одягнених у форму вояків Української галицької армії пройшли центром міста - від скверу «На Валах» до площі біля міської Ратуші у супроводі військової техніки та духового оркестру Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, що виконував стрілецькі пісні та марші.

Учасники Маршу слави скандували: «Слава січовим стрільцям!», які 99 років тому допомогли проголосити створення ЗУНР.

Активісти громадської організації «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» на центральній площі міста, площі Ринок, провели театралізоване військово-історичне дійство «Бої за столицю – Львів», яке відтворило події 1918 року. Реконструкція подій відбувалася у тих місцях, де вони проходили 99 років тому.