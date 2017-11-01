У Львові відзначили річницю заснування ЗУНР театралізованим дійством (фоторепортаж)

14:41, 01 листопада 2017
Суспільство
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У місті відсвяткували 99 річницю ЗУНР.

У місті відзначили 99-у річницю ЗУНР / фото УНІАН

У Львові відзначили 99-у річницю Листопадового чину та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Із цієї нагоди у місті організували театралізоване військово-історичне дійство.

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Теги: #Львов#річниця ЗУНР#заснування ЗУНР