У Львові відзначили річницю заснування ЗУНР театралізованим дійством (фоторепортаж)
14:41, 01 листопада 2017Суспільство
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У місті відсвяткували 99 річницю ЗУНР.
У місті відзначили 99-у річницю ЗУНР / фото УНІАН
У Львові відзначили 99-у річницю Листопадового чину та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Із цієї нагоди у місті організували театралізоване військово-історичне дійство.
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