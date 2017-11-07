Правоохоронці нарахували близько тисячі мітингувальників під Радою

У мітингу біля Верховної Ради України беруть участь майже 1 тис. людей.

Про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

"Участь у масових заходах беруть близько 1 тисячі громадян. Публічну безпеку та правопорядок на центральних вулицях столиці забезпечують майже 1,5 тисячі правоохоронців – працівників Нацполіції і військовослужбовців Нацгвардії", - йдеться у повідомленні.

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У МВС зазначили, що наразі ситуація в урядовому кварталі спокійна та контрольована, а кількість правоохоронців може збільшуватися у випадку загострення ситуації.

Як повідомляв УНІАН, з 17 жовтня біля будівлі Верховної Ради триває акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також висунули вимогу ухвалити закон про імпічмент президента.

Активісти встановили наметове містечко, зокрема, і на проїжджій частині вул. Грушевського. Після того декілька разів виникали сутички між поліцейськими і мітингувальниками.

31 жовтня глава МВС Арсен Аваков наказав зняти посилену охорону з периметра наметового табору біля Верховної Ради.

Партія "Рух нових сил" закликала громадян прийти 7 листопада на 10.00 до парламенту й підтримати учасників акції.