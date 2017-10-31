Аваков назвав наметове містечко під Радою "мотлохом" та наказав зняти охорону із периметру парламенту
Аваков пояснив, що не має наміру надалі витрачати державні ресурси для охорони наметового містечка.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наказав «зняти сили МВС» з охорони периметра наметового табору біля Верховної Ради. Про це він повідомив у Facebook.
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"Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою - більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра", - написав Аваков.
Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою - більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 31, 2017
Як повідомляв УНІАН, з 17 жовтня біля будівлі Верховної Ради триває акція протесту, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також висунули вимогу ухвалити закон про імпічмент президента.
Активісти встановили наметове містечко, зокрема, і на проїжджій частині вул. Грушевського. Після того декілька разів виникали сутички між поліцейськими і мітингувальниками.
Організаторами акції виступають партії "Об'єднання "Самопоміч", ВО "Батьківщина", "Рух нових сил", "5.10", ВО "Свобода", "Національний корпус" і низка громадських організацій.