Аваков назвав наметове містечко під Радою "мотлохом" та наказав зняти охорону із периметру парламенту

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наказав «зняти сили МВС» з охорони периметра наметового табору біля Верховної Ради. Про це він повідомив у Facebook.

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"Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою - більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра", - написав Аваков.

Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою - більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 31, 2017

Як повідомляв УНІАН, з 17 жовтня біля будівлі Верховної Ради триває акція протесту, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також висунули вимогу ухвалити закон про імпічмент президента.

Активісти встановили наметове містечко, зокрема, і на проїжджій частині вул. Грушевського. Після того декілька разів виникали сутички між поліцейськими і мітингувальниками.

Організаторами акції виступають партії "Об'єднання "Самопоміч", ВО "Батьківщина", "Рух нових сил", "5.10", ВО "Свобода", "Національний корпус" і низка громадських організацій.