Одкровення брата Кевіна Спейсі: актор насправді був монстром

Старший брат Кевіна Спейсі Рендалл Фаулер, який розповів, як їхній батько бив та ґвалтував власних дітей, тепер вирішив обговорити особистість свого знаменитого родича.

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Так, за словами Фаулера, неабиякий вплив на становлення Спейсі як людини мали ті жахіття, які майбутня зірка пережила в дитинстві. Рендалл додав, що його брат вигадав собі персонажа Кевіна Спейсі, аби "замаскувати монстра", який жив всередині нього, пише ТСН.

"Кевін захопився акторською майстерністю ще в дитинстві. Він позбувся прізвища Фаулер і вигадав персонажа Кевіна Спейсі, щоб замаскувати монстра. Він допоміг йому сховатися від своїх демонів. Кевін боровся зі своєю сексуальністю, завжди заперечуючи, що є геєм. На сцені прикидався кимось іншим, що надавало йому сил і змінювало його", - розповів Ренді виданню The Sun.