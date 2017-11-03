Вів себе як "хижак": Спейсі звинуватили у домаганнях дев’ять колег по "Картковому будиночку"

Голлівудського актора Кевіна Спейсі звинуватили у сексуальних домаганнях дев’ять колег по серіалу «Картковий будиночок»,пише CNN.

Люди, які працювали із актором на знімальному майданчику розповіли, що Спейсі перетворив зйомки на «токсичну» роботу через шаблон сексуальних домагань. Колеги актора наголошують, що він вів себе як «хижак» та дозволяв собі грубі коментарі.

Як повідомляв УНІАН раніше, голлівудський актор Кевін Спейсі на тлі сексуального скандалу вирішив на деякий час припинити кінокар’єру. Про такі наміри зірки повідомив його представник. Він зазначив, що «Спейсі бере час, щоб зважити все і отримати необхідну допомогу».

Нагадаємо, актор Кевін Спейсі зізнався, що у нього були стосунки з жінками і чоловіками, але тепер він хоче «жити, як гей». Про це він написав у своєму Twitter. Кевін Спейсі зізнався після того, як актор з фільму «Стартрек» Ентоні Репп звинуватив його в сексуальних домаганнях, які нібито мали місце в 1986 році. Актор заявив, що пам'ятає Реппа, і приніс йому вибачення за «вкрай недоречне п'яне поведінка».