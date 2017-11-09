Житомирська міськрада призначила заступника мера з питань діяльності виконавчих органів

Житомирська міськрада призначила Сергія Кондратюка новим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення сьогодні на сесії проголосували більшість депутатів Житомирської міської ради.

Читайте такожГолова Житомирської ОДА Гундич доручив новим головам ОТГ сформувати реалістичні бюджети (фото)«У Сергія Миколайовича є великий досвід роботи у житло-комунальній сфері. Всі його знають як професіонала. Він буде втілювати у життя всі ті проекти, які вже запроваджені в місті та працюватиме над новими», - зазначив, коментуючи це рішення депутатів, міський голова Сергій Сухомлин.

Кондратюк, у свою чергу, наголосив на тому, що його головне завдання - поліпшення умов надання послуг житомирянам. «Реформування житлового фонду – головне завдання, яке зараз стоїть перед нами», - сказав він.

Крім того, депутати ухвалили рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету Житомирської міської ради, яким включили до його складу Кондратюка відповідно до займаної посади.

Перед цим на сесії депутати більшістю голосів звільнили із посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Фещенка, який написав заяву на звільнення.

«Опалювальний сезон проходить у місті спокійно, тому я можу без докорів сумління передати обов’язки наступнику. Тому я звертаюсь до депутатського корпусу з проханням підтримати мою заяву про звільнення», - зазначив на сесії Фещенко.

Сухомлин подякував Фещенку за роботу.

Нагадаємо, Фещенко був призначений на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 16 березня 2016 року.