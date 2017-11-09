Жителі села на Вінниччині перекрили дорогу військовій колоні, протестуючи проти утилізації боєприпасів

Жителі села Лісова Лисіївка на Вінниччині повстали проти утилізації боєприпасів Калинівського арсеналу. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Підривати їх вирішили у піщаному кар’єрі, який не діє. Але оскільки він лише за кілометр від села, люди бояться за свої будинки. Тому і заблокували військову колону, яка привезла снаряди.

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Попри вмовляння обласних чиновників, що загрози для людей немає, машини вибухотехнікам розвантажити не дозволили.

"Це рішення було обласної ради. Це не далеко від села, людей це занепокоїло, люди вийшли з акцією протесту. Техніка розвернулася назад і поїхала. Ми розуміємо, що його треба десь утилізувати, але не під хатами", - каже сільський голова Лісової Лисіївки Ігор Соць.

Автомобілям довелося повертатися до військової частини. Жителі села обіцяють чергувати на дорогах, доки рішення про знешкодження снарядів поруч із селом не скасують.

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 неподалік від міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали дві людини.