Вибухи боєприпасів в Калинівці: майже півтисячі військових перевірили на причетність до інциденту

На сьогодні майже 500 військових і державних службовців, які були у військовій частині в Калинівці, перевірено з допомогою комп'ютерного дослідження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос під час брифінгу сьогодні в Києві.

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"На даний момент з застосуванням нової технології проведено... (перевірку) з комп'ютерним дослідженням майже 500 військовослужбовців частини і всіх державних службовців, які не є військовими, які були в Калинівці. На місці працюють 5 штатних поліграфологів: 1- Генеральної прокуратури, інші - СБУ і МВС", - сказав він.

За його словами, очікуються висновки комплексної технічної експертизи, яка має дати відповідь на запитання, що стало причиною вибуху на складах.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 26 вересня на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. У результаті майже 30 тисяч людей із п’яти населених пунктів були евакуйовані із 5-кілометрової зони ризику, що дозволило не допустити людських жертв. Постраждали двоє людей. Було пошкоджено майже 1500 будинків.