Прокуратура відкрила кримінальну справу через обшуки в будинках кримських татар

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через обшуки у будинках кримських татар в тимчасово окупованому Росією Криму. Про це йдеться у повідомленні прокуратури АР Крим.

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим за результатами розгляду звернення голови правління громадської організації КримSOS щодо проведення незаконних обшуків 08.11.2017 року у будинках мешканців тимчасово окупованого півострова Крим (м. Бахчисарай, м. Старий Крим, с. Зарічне, смт. Кіровське) Сейтумера Сейтумерова, Руслана (Алімдар) Белялова, Ельдара Кантемірова, Екрема Абдульватова та інших із застосуванням до останніх насильства співробітниками незаконно створених правоохоронних органів внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.162 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканності житла, вчинене службовою особою або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування – УНІАН)", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 8 листопада у декількох населених пунктах в окупованому Криму відбулись обшуки і затримання кримськотатарських активістів.