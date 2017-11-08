"Дали хвилину, щоб одягнутись": у Криму знову пройшли обшуки і затримання кримськотатарських активістів (фото, відео)

У ряді населених пунктів окупованого Криму пройшли обшуки і затримання кримськотатарських активістів. Про це повідомляє громадська організації «Кримська солідарність» на сторінці у Facebook.

«В смт. Кіровське пройшов обшук у голови меджлісу Екрема Абдульватова», - йдеться в повідомленні.

Крім того, згідно з повідомленням, обшук пройшов у Бахчисараї у громадського активіста Сейтумерова Сейтумера. Після обшуку його відвезли в поліцію.

Також силовики обшукували будинок ще одного активіста Алімдара (Руслана) Белялова в місті Старий Крим.

«Силовики поїхали, вилучивши телефони на експертизу згідно з постановою. Зі слів Белялова, в обшуку брали участь не місцеві», - підкреслили активісти.

«Після обшуку в будинку Алімдара Белялова виявлено пропажу коштів у розмірі: 3 тис. доларів і 60 тис руб. Просто забрали, без протоколів та іншої бюрократії)», - додали в «Кримській солідарності».

Крім того, наголошується, що п'ятьох працівників громадського харчування, які працевлаштовані у Алімдара Белялова, доставили в райвідділ «для розмови».

Серед затриманих: Зекер‘яєв Асан Расимович, Зекер‘яєв Алім Айдерович, Абдураманов Ресуль Фаріковіч, Ісаєв Мустафа Рамазанович, Умеров Амет Халілович.

«В усіх намагаються взяти ДНК і відбитки пальців», - додали в організації.

Також, у селищі Зарічному окупанти обшукали будинок Ельдара Кантимірова і вилучили ноутбук.

Раніше уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що Російська Федерація в окупованому Криму активно здійснює політику витіснення корінного народу півострова.