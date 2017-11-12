Пірати звільнили викрадених біля Нігерії моряків, серед яких є українець

У Німецькій судноплавній компанії Peter Döhle Schiffahrts-KG заявили про звільнення шістьох своїх моряків, захоплених піратами у полон поблизу узбережжя Нігерії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Моряки почуваються добре і вже повернулися до своїх сімей", - заявив речник компанії.

У той же час представник Peter Döhle Schiffahrts-KG не став уточнювати деталей умов звільнення моряків, та точної дати повернення.

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За даними Міжнародного морського бюро, загалом за дев'ять місяців цього року було зафіксовано 121 випадок піратства та озброєних пограбувань у міжнародних водах. Також у Бюро додали, що Гвінейська затока, де стався напад на німецький корабель, через дії піратів вважається особливо небезпечною.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня благодійна організація «Фонд допомоги морякам «Ассоль» поширила інформацію, що український моряк потрапив у полон піратів біля берегів Нігерії.