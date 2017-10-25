Український моряк потрапив у полон піратів біля берегів Нігерії, повідомляє благодійна організація «Фонд допомоги морякам «Ассоль».

«Як стало відомо, серед шістьох викрадених членів екіпажу контейнеровоза Demeter, викрадених під час нападу піратів біля берегів Нігерії, четверо філіппінців, один українець і один угорець. Швидше за все, український моряк - офіцер або капітан», - заявили в організації.

За даними фонду, контейнеровоз було атаковано піратами приблизно в 06.00 UTC 21 жовтня на південь від Порт-Харкорта в Бухті Бонні (Нігерія). Пірати змогли піднятися на борт судна, викрасти шістьох членів екіпажу, включаючи практично весь командний склад, а потім залишити Demeter. Згідно з повідомленням, на швидкісному катері було восьмеро піратів.

Решта 12 членів екіпажу повідомили про можливість забезпечити рух судна. 23 жовтня контейнеровоз був у затоці Гвінея на південний схід від Абіджана.

Дипломати у співпраці з німецьким судновласником контейнеровоза Demeter з'ясовують місцезнаходження викраденого піратами біля берегів Нігерії українського моряка. Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

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"Генеральне консульство України в Гамбурзі повідомило, що одержало інформацію від судновласника, а судновласником є гамбурзька компанія, про напад піратів на контейнеровоз Demeter", - сказав Кирилич.

"В результаті нападу піратами викрадено шість членів екіпажу, і, за попередньою інформацією консула України в Гамбурзі, один серед них - громадянин України", - сказав дипломат.

За його словами, Генеральне консульство України в Гамбурзі підтримує оперативний зв'язок з компанією-судновласником і займається "питанням з'ясування місця знаходження членів екіпажу зазначеного судна та їхнього якнайскорішого звільнення".

Раніше в Україну з Лівії повернулися четверо моряків, захоплених влітку 2016 року.