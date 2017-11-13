В Нацполіції на сьогодні працюють майже 22% жінок - МВС

В Національній поліції України на сьогодні працюють 21,8% жінок.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час зустрічі в Представництві НАТО в Україні щодо імплементації Резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека», повідомляє Департамент комунікації МВС.

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«Кількість жінок в органах та підрозділах служби цивільного захисту складає 12,5% загальної чисельності, в апараті ДСНС - 47,2 %. У Держприкордонсужбі 24% особового складу - жінки, з яких 13% - офіцери. В структурі Національної поліції працює 21,8% жінок. Відсоткове співвідношення кількості військовослужбовців-жінок у Нацгвардії до кількості військовослужбовців-чоловіків становить 6,2 %», - зазначив Яровий.

За його словами, зараз впровадження принципу гендерної рівності в органах системи внутрішніх справ є одним із пріоритетів міністерства.