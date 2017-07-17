В МВС заявляють про зниження рівня злочинності і зростання розкриття справ в Україні

У понеділок, 17 липня, Нацполіція підбила підсумки роботи за перше півріччя 2017 року.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

За його словами, динаміка роботи поліції впевнено позитивна.

Він повідомив, що у сфері особливо тяжких злочинів проти життя і здоров'я людей рівень розкриття злочинів становить від 87% за умисними вбивствами до 93% - нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі зниження рівня злочинності становить від 10% до 22% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

"Чи задоволений я результатами? Звичайно, ні! Рівень злочинності в Україні неприпустимо високий для цивілізованої європейської країни. Чи задоволений тенденцією - вже помітному зниженню рівня злочинності, зростанню розкриття та поліпшенню якості роботи системи поліції? Безсумнівно!", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий заявляв, що в Україні знижується злочинність.

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"Перше півріччя нинішнього року дає цілком обнадійливу аналітику: загальна кількість кримінальних правопорушень - зниження на 17% (з 356 тисяч до 297 тисяч по Україні). А за окремими видами злочинів прогрес ще значніше: по розбоях зниження 26%, по грабежів - 32%, за хуліганство і викраденнях машин - 27%, зґвалтування - 36%", - зауважив він.

Одначасно, говорить Яровий, за підсумками того ж першого півріччя можна стверджувати про зростання розкриваності злочинів.