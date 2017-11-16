У Криму обстріляли будинок кримськотатарського активіста

Сьогодні вночі в Криму обстріляли будинок кримськотатарського активіста Джафера Аметова. Про це йдеться в повідомленні на сторінці спільноти «Кримська солідарність» у Facebook.

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«Сьогодні вночі було обстріляно будинок і транспортний засіб кримськотатарського активіста Джафера Аметова, який проживає в селі Курське Білогірського району. На місці працює поліція. На щастя, ніхто з мешканців будинку не постраждав. Ми стежитимемо за ситуацією», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно прокуратура відкрила кримінальну справу через обшуки в будинках кримських татар.