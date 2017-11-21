"Берети кольору крові": Україна вперше відзначає День десантника 21 листопада (відео)

09:15, 21 листопада 2017
Суспільство
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Президент привітав українських десантників з їхнім професійним святом.

В Україні воїни-десантники уперше відзначають професійне свято 21 листопада. Їх вже привітав президент України Петро Порошенко.

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Відсьогодні кольором українського десанту стає темно-бордовий. Це – колір крові, пролитої в боях за Україну. Бордові берети для ідентифікації своїх десантників використовують 59 країн світу, 19 з яких – члени НАТО. 

На береті також змінено знак. Відтепер це купол парашута як символ десантних підрозділів у всьому світі, крила Архистратига Михаїла і вогняний меч, яким він уражає ворогів.

"Як президент та верховний головнокомандувач також прийняв рішення відійти від радянсько-російської абревіатури ВДВ. Відтак, постановляю запровадити нову назву - Десантно-штурмові війська Збройних Сил України", - заявив Порошенко.

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Новина в сюжеті: День десантника в Україні
Теги: #день десантників#День десантників 21 листопада