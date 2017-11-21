Зірка Євробачення від Росії шокувала мережу: постала у "лисому" образі (фото)

14:58, 21 листопада 2017
Суспільство
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У коментарях під постом більшість дописників Гагаріної розчарована новим образом співачки.

Поліна Гагаріна постала в новому образі / фото instagram.com/gagara1987

Співачка Поліна Гагаріна, яка представляла Росію на "Євробаченні-2015", приголомшила фанатів, опублікувавши своє фото без волосся.

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Так, фотографію артистка розмістила на сторінці в Instagram: на ній вона зображена на обкладинці глянцю, на якій написано "Нова жіночність Поліни Гагаріної". Російська співачка постала у новому образі - з лисою головою.

"Нарешті! SNC грудень - і результат наших експериментів з командою #sncmagazine. Це було сміливо, швидко і дуже красиво", - йдеться в її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, на другому місці Євробачення-2015 опинилася Росія, яку представляла Поліна Гагаріна з піснею "A Million Voices".

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Теги: #Поліна Гагаріна лиса#новий образ Гагаріної#представниця РФ на Євробаченні